Lula anklager Bolsonaro for kupplaner

Tusenvis av Bolsonaros støttespillere brøt seg 8. januar inn i presidentpalasset, kongressen og høyesterett i Brasilia og tok til orde for et militærkupp for å sette valget av Lula i oktober til side.

– I dag er jeg sikker, og jeg vil si det høyt og tydelig: Den mannen forberedte kuppet, sa Lula med henvisning til Bolsonaro i et intervju med kringkasteren RedeTV torsdag kveld.

Opptøyene skjedde en uke etter at Lula ble tatt i ed, men han var ikke i hovedstaden.

– Jeg er sikker på at Bolsonaro aktivt deltok i det, og at han fortsatt prøver å delta, la Lula til da han ble spurt om Bolsonaros rolle. Presidentens anklager mot Bolsonaro, som siden desember har oppholdt seg i Florida, kom samme dag som en brasiliansk senator anklaget ekspresidenten for å ha deltatt på et møte som handlet om hvordan man kunne stanse maktoverføringen.

Planen var, ifølge senator Marcos do Val, å få presidenten i landets høyeste valgdomstol, Alexandre de Moraes, til å si noe inkriminerende mens det ble gjort hemmelig opptak.

Do Val, en tidligere Bolsonaro-alliert, sa først til magasinet Veja at det var Bolsonaro selv som la fram planen for ham, men senere sa han at ekspresidenten hadde vært stille på møtet.

Bolsonaro har søkt om seks måneders turistvisum i USA. Han er del av den store etterforskningen av de antidemokratiske opptøyene.

