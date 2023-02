Lavrov: Vesten er ikke lenger et fyrtårn for demokrati

Sergej Lavrov har siden invasjonen av Ukraina kommet med en rekke krasse uttalelser mot vestlige land som har støttet Ukraina militært, deriblant Norge. Fredag benyttet han igjen anledningen til å kritisere Vesten.

I forbindelse med et møte med andre toppolitikere fra det styrende partiet Forent Russland, der temaet blant annet var internasjonale relasjoner, kom den russiske utenriksministeren med følgende uttalelse:

– Vesten har lenge ikke blitt oppfattet i verden som et fyrtårn for demokrati. USA og deres NATO-satellitter har endelig ødelagt sitt rykte som pålitelige, forhandlingsvillige internasjonale partnere.

[ Frankrikes eks-president advarer land som Norge mot å lene seg for mye på USA ]

Skryter av samarbeid med Afrika og Kina

Han hevdet videre at USA har til hensikt å gjøre hele planeten til sin egen «bakgård», mens han roste land fra Afrika for å knytte sterkere bånd til Russland.

– Afrikanske land spiller en stadig større rolle i verdenspolitikken og økonomien, og vi hilser prosessen med en ytterligere frigjøring av kontinentet velkommen, sa han.

Lavrov besøkte Sør-Afrika forrige uke, i forbindelse med den planlagte militærøvelsen mellom Sør-Afrika, Kina og Russland. Øvelsen går over ti dager, noe som gjør at den blant annet finner sted på årsdagen for Russlands invasjon av Ukraina. Militærøvelsen har blitt sett på som nok et eksempel på det økende militære samarbeidet mellom Russland og Kina.

Dette samarbeidet hevder Lavrov aldri har vært bedre.

– Forholdet til Beijing er nå på sitt beste noensinne, sa han under fredagens møte.

[ Xi: Forholdet til USA er viktig for Kina ]

[ Sør-Afrikas president Ramaphosa advarte Biden om å straffe afrikanske land for bånd til Russland ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen