Kvinne siktet for å ha stjålet kyllingvinger for 15 millioner kroner

En kvinne i 60-årene fra Illinois, USA, har blitt siktet for grovt tyveri og underslag etter at hun skal ha stjålet matvarer til en verdi av 1,5 millioner dollar over en periode på 19 måneder, skriver The Washington Post.

På menyen sto først og fremst kyllingvinger. 11.000 esker av dem, ifølge rettsdokumenter som The Washington Post har sett.

De skriver at kvinnen, som jobbet som skoledistriktets direktør for mattjenester, skal ha begynt å legge inn matordre til et distribusjonsselskap i juli 2020, da koronapandemien førte til stengte klasserom. Hun skal selv ha plukket opp eskene med kyllingvinger. Deretter har ingen sett dem.

Slo til under koronapandemien

Dette pågikk ifølge lokale myndigheter fram til februar i fjor. Hennes arbeidsgiver begynte å ane ugler i mosen da de så store overskridelser i skoledistriktets matbudsjett. En gjennomgang av fakturaer avdekket ordre for tusenvis av kyllingvinger – en vare skoledistriktet aldri serverte til studentene sine.

I løpet av de 19 månedene skal kvinnen ha endt opp med matvarer som kostet skattebetalerne mer enn 1,5 millioner dollar. Med dagens kurs utgjør det rundt 15 millioner norske kroner.

Kvinnen ble arrestert torsdag, men ble løslatt mot kausjon.

Verken skoledistriktet eller kvinnen har ønsket å kommentere saken, skriver The Washington Post.

