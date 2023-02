Hevder Finland kan få Nato-ja fra Tyrkia i mars

Tyrkia nærmer seg en avgjørelse om å akseptere Finlands medlemskap senest i neste måned, sier kilden til Bloomberg.

President Recep Tayyip Erdogan skal være i ferd med å konkludere med at Finland har gjort nok for å imøtekomme bekymringene Tyrkia har gitt uttrykk for, sier kilden. Tyrkerne har stilt en rekke krav til både Finland og Sverige før de får slippe inn i forsvarsalliansen. Nye medlemmer må godkjennes av alle de 30 Nato-landene.

Sveriges innmelding er i det blå etter at Erdogan nylig sa Tyrkia ikke vil gi grønt lys. I tillegg til at det ble stilt flere krav til svenskene, har flere demonstrasjoner den siste tiden – inkludert henging av en Erdogan-dukke og brenning av en koran utenfor ambassaden i Stockholm – fått Erdogan til å sette seg på bakbeina.

Finlands statsminister Sanna Marin møtte nylig sin svenske kollega Ulf Kristersson i Stockholm. Der sa hun at Finland fortsatt står fast ved planen om at de to landene skal gå inn i Nato sammen.

