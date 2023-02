Ukrainske soldater hevder Wagner-soldater var neddopet

Ifølge CNN er krigen som utspiller seg rundt byen Bakhmut i den østlige delen av Ukraina, som tatt ut fra en Zombiefilm. Den amerikanske nyhetskanalen har intervjuet to anonyme ukrainske soldater om krigen mot Russland.

– De klatret over likene av sine venner, og tråkket over dem, sier «Andriy» til kanalen.

– Vi hadde omtrent 20 soldater på vår side, og de var omtrent 200, sier han.

Hevder de var neddopet

De russiske styrkene i Bakhmut består for det meste av leiesoldater fra den beryktede Wagner-gruppen. Andriy sier til kanalen at leiesoldatene virker neddopet. Han forteller at de har fanget en av dem. Under forhøret fortalte leiesoldaten om en trist skjebne.

Han skal ha jobbet som ingeniør i Russland, men på grunn av økonomiske problemer begynte han å selge dop. Det har ikke CNN kunnet bekrefte. Han meldte seg som leiesoldat for Wagner i et håp om at hans kriminelle rulleblad skulle bli slettet, og at datteren hans da kunne følge drømmen om å bli advokat.

Andriy sier i intervjuet med CNN at leiesoldaten raskt forsto at han bare var som et stykke kjøtt for Wagner-gruppen. Leiesoldaten skal videre ha sagt at han er for redd til å kjempe for frihet i Russland, og svært redd for president Vladimir Putin.

13. januar i år flyktet Wagner-avhopperen Andrej Medvedev på dramatisk vis over til Norge. Han fortalte i et intervju med CNN at han har vært vite til likvideringer av kolleger som ikke ville kjempe, ifølge NTB.

Dette er Wagner-gruppen

* Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya.

* Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Ifølge britisk etterretning har rundt 1.000 soldater fra Wagner-gruppen kriget i Ukraina, mens andre eksperter mener det er snakk om over 20.000 personer – mange av dem rekruttert fra russiske fengsler.

* Gruppen har tidligere deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik.

* Leiesoldater fra Wagner-gruppen anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali.

* Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og blir trolig finansiert av oligarken Jevgenij Prigozjin. Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml.

* EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI.

* Fredag 13. januar ble Andrej Medvedev, en tidligere avdelingsleder i Wagner-gruppen, pågrepet i Pasvik. Han har søkt asyl i Norge etter å ha vært på flukt etter at han 6. juli rømte da kontrakten med gruppen gikk ut.

(Kilde: TT, BBC, NTB)

Beryktete metoder

NTB skriver også at flere profilerte soldater i den russiske hæren har hoppet av. Medvedev er imidlertid den første Wagner-avhopperen som har kommet seg til Europa. Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater og har sin base sørvest i Russland, skriver de.

De har i økende grad blitt brukt som frontlinjesoldater i krigen mot Ukraina og har i det siste blitt særlig profilert i forbindelse med kampene rundt Bakhmut og Soledar. Metodene deres er beryktede – Medvedev hevder han har vært vitne til krigsforbrytelser, og både norsk og internasjonalt politi skal være svært interessert i å avhøre ham, skriver de.

CNN skriver at Wagner i stor grad benytter seg av rekrutter fra fengslene i Russland i første «bølge» av angrepet. Disse fangene har lite militærkunnskap og har dårlig med våpen. De fleste håper på å overleve kontrakten på seks måneder, så de kan dra hjem og ikke tilbake til cella, skriver kanalen.

CNN har bedt Wagner-sjefen om en kommentar, men viser til at han skriver i en pressemelding at det ville vært latterlig å gi militær informasjon til CNN som de omtaler som fienden.

Nylig skrev den amerikanske tankesmia The Institute for the Study of War om Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjins filosofi er å rekruttere leiesoldater fra russiske fengsler.

– Russere vil heller se at en innsatt dør i krigen, enn en slektning, skal han ha uttalt.

– Hvis en morder overlever krigen er han ikke lenger en drapsmann, men en kriger, hevder han.

#Prigozhin stated that #Wagner’s philosophy on recruiting prisoners relies on an observation that #Russians would rather see a prisoner die in the war than a relative and claimed that if a murderer survives the war he is no longer a killer, but a warrior.https://t.co/mRfv4fg2w0 — ISW (@TheStudyofWar) January 26, 2023

