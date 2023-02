Planlegger å kaste ut Ilhan Omar etter Israel-kritikk

Flere republikanere planlegger nå å kaste ut demokratenes Ilhan Omar fra utenrikskomiteen i Representantenes hus, ifølge pressebyrået AP.

– Vi kommer til å ha nok stemmer, sa den omstridte lederen for Representantenes hus i USA, Kevin McCarthy onsdag kveld, ifølge byrået.

Forslaget om å kaste henne ut kommer fra den republikanske representanten Max Miller, som tidligere har jobbet i Trump-administrasjonen, ifølge AP. Årsaken skal være Omars kritikk av staten Israel. Miller mener Omars kommentarer har diskreditert Representantens hus.

Kritikk av Israel

– Det er bare det at hennes syn på Israel er svært annerledes enn resten av komiteen, sa leder av utenrikskomiteen, Michael McCaul, etter et lukket møte mellom republikanerne.

– Jeg har ikke noe imot å ha ulike synspunkter, men dette er noe annet, sier han.

I 2019 vakte kommentarer fra Ilhan Omar oppsikt, og det førte til at hun måtte beklage. Hun kritiserte den israelvennlige lobbyen i Washington, og anklaget Israel-venner for å oppfordre kongressrepresentanter til å «inngå allianse med et fremmed land», ifølge NTB. Det var særlig Tweeten hennes der hun skrev «It’s all about the Benjamins baby», som provoserte mange.

Også den gangen foreslo republikanere, og noen demokrater, at Omar skulle bli kastet ut av Utenrikskomiteen, skriver New York Times. Omar beklaget i stedet, og uttalte at antisemittisme er ekte, og at hun er takknemlig for at jødiske allierte og kolleger har lært henne om den såre historien knyttet til antisemittiske troper, skriver avisen.

I 2021 fikk hun også kritikk fordi flere mente hun sammenlignet USA, Hamas, Afghanistan, Israel og Taliban.

«The Squad»

Somalisk-amerikanske Ilhan Omar representerer Minnesota, og ble valgt inn i Representantens hus i Minnesota for første gang i 2016. To år senere ble hun valgt inn i Representantenes hus nasjonalt, som den første somalisk-amerikanske og den første ikke-hvite kvinnen fra Minnesota. Omar og Rashida Tlaib fra Michigan ble også de første muslimske kvinnene i Kongressen i 2018.

Omar ble sammen med Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez og Ayanna Pressley omtalt som «The Squad» i Representantenes hus, etter at alle fire ble utsatt for flere rasistiske angrep fra daværende president Donald Trump, og fra andre republikanske representanter.

Reise tilbake til «dit de kommer fra»

Blant annet skrev Trump på Twitter i 2019 at de fire kvinnene burde reise tilbake til «dit de kommer fra».

– Disse landene trenger sårt deres hjelp. Dere kan ikke dra raskt nok, skrev Trump, med henvisning til kvinnenes opprinnelsesland.

Med 240 stemmer mot 187 vedtok Huset like etter at de fordømte kommentarene som rasistiske.

– Når Donald Trump ber fire amerikanske kongresskvinner om å reise tilbake til landene sine, stadfester han at slagordet om å gjøre USA stort igjen alltid har handlet om å gjøre USA hvitt igjen, skrev daværende leder av det demokratiske partiet, Nancy Pelosi, på Twitter.

Anklager om hevn

Flere mener også at forslaget fra republikanerne om å kaste ut Omar fra utenrikskomiteen er hevn for at demokratene kastet ut to republikanere i 2021, ifølge nyhetsbyrået AP.

I februar 2021 ble den omstridte representanten Marjorie Taylor Greene kastet ut fra to komiteer i Kongressen etter å ha kommet med flere hatefulle ytringer. I november 2021 sørget demokratene også for at den republikanske representanten Paul Gosar skulle bli utvist fra komiteene, etter at han publiserte en animert video som viste at han drepte demokratenes representant Alexandria Ocasio-Cortez med et sverd.

Ilhan Omar selv sier ifølge byrået at forslaget til republikanerne handler om hevn.

– Det er en håndsrekning til den forrige presidenten, sier hun ifølge byrået.

