Tysk politi kan ha pågrepet seriedrapsmann

Verken politiet eller påtalemyndigheten har bekreftet pågripelsen, men kilder bekrefter at en mistenkt er pågrepet.

Etter at en 89 år gammel kvinne i forrige uke ble funnet død under mistenkelige omstendigheter i leiligheten sin i landsbyen Michelbach an der Bilz, gjenopptok politiet etterforskningen av et annet mistenkelig dødsfall, en 77 år gammel kvinne som ble funnet i leiligheten sin i Schwäbisch Hall nær Stuggart.

I oktober 2020 ble en 94 år gammel kvinne funnet død i en leilighet nær der 77-åringen ble funnet, og også dette dødsfallet blir av politiet sett på som mistenkelig.

Politiet har nå satt 75 etterforskere på saken, og de ser blant annet på likhetstrekk, blant annet det faktum at alle de tre kvinnene trolig ble drept på en onsdag.

Ifølge avisen Stuttgarter Zeitung har etterforskere nylig undersøkt kvinnenes leiligheter på nytt, og vitner sier til avisen at de i den forbindelse også har sett en mann iført håndjern.

