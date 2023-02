Svensk internettaktivist frifinnes i Ecuador

Det er Binis talsperson som bekrefter frifinnelsen i en epost til TT.

I en egen lydmelding sier Bini at rettssaken mot ham ble avsluttet klokken halv åtte på kvelden etter å ha vart i elleve timer tirsdag.

– Det har vært en lang dag. Jeg forklarte meg i fem timer og snakket da mest om rettighetsbruddene jeg anser meg selv for å ha blitt utsatt for, sier Bini i meldingen som ble tatt opp før det ble klart at han frifinnes.

Bini ble pågrepet og fengslet i Ecuador i april 2019. Han er en bekjent av WikiLeaks-gründeren Julian Assange, og pågripelsen skjedde bare noen timer etter at Ecuador hadde trukket tilbake Assanges asyl ved landets ambassade i London.

Bini satt fengslet fram til juni 2019. Etter dette har han ikke fått lov til å forlate Ecuador.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!