Svensk internettaktivist frifinnes i Ecuador

– Vi vant! Jeg er erklært uskyldig av en samstemt domstol, skriver den svenske internettaktivisten Ola Bini på Twitter.

Bini ble pågrepet og fengslet i Ecuador i april 2019. Han er en bekjent av WikiLeaks-gründeren Julian Assange, og pågripelsen skjedde bare noen timer etter at Ecuador hadde trukket tilbake Assanges asyl ved landets ambassade i London, skriver NTB.

Alvorlige anklager

Ifølge den svenske nettavisen Omni ble han anklaget for å ha brutt inn i det statlige telekomselskapet CNTs datasystemer i et forsøk på å destabilisere regjeringen, og presse landets daværende president Lenín Moreno. Moreno skal ha sagt at Bini var en del av en spionsentral.

Bini satt i fengsel fra april til juni 2019, og fram til nå har han ikke fått lov til å forlate Ecuador. Reiseforbudet gjelder i tre dager til, fordi motparten har tre dager på seg til å anke dommen, ifølge det svenske nyhetsprogrammet Ekot. Rettssaken mot ham ble utsatt som følge av pandemien, skriver Omni. Forhandlingene startet 3. desember 2020, og rettssaken startet 19. januar 2022. Det skulle flere gjenopptakelser til før den endelige rettssaken ble avholdt 31. januar 2023.

Elleve timer

NTB viser til en lydmelding der Bini sier at rettssaken mot ham ble avsluttet klokken halv åtte på kvelden etter å ha vart i elleve timer tirsdag.

– Det har vært en lang dag. Jeg forklarte meg i fem timer og snakket da mest om rettighetsbruddene jeg anser meg selv for å ha blitt utsatt for, sier Bini i meldingen som ble tatt opp før det ble klart at han frifinnes.

Den svenske nettavisen Omni skriver at Bini selv hadde lave forventninger før dommerne landet på frifinnelse.

– Det er vanskeligere mentalt å håpe på at noe skal gå bra, for så å bli skuffet, så jeg foretrekker å ikke ha noen forhåpninger i det hele tatt, sa Bini til avisen.

Det hele tok bare noen timer. Bini sier til avisen at han er overrasket over at det gikk så fort.

– Med tanke på mengden materialer som vi har sett og hørt er det vanskelig å forstå hvordan det i det hele tatt er mulig, sier han.

