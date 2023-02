Rapport: Saudi-Arabia henretter langt flere enn før

Over 1.000 mennesker er blitt henrettet under dagens regime, viser en oversikt fra Reprieve og European Saudi Organisation for Human Right.

Den viser også at det i snitt er gjennomført 129,5 henrettelser i året etter at kong Salman ble konge i 2015. Han utnevnte to år senere sønnen Mohammed bin Salman til kronprins, som siden er blitt regnet som landets faktiske leder.

Til sammenligning ble det i perioden fra 2010–2014 registrert 70,8 henrettelser i snitt per år.

I rapporten, som ble offentliggjort tirsdag, dokumenteres også bruk av tortur og andre menneskerettsbrudd i det oljerike kongedømmet.

Oversikten over antall henrettelser er basert på offisielle uttalelser som er sammenlignet med gruppenes egne undersøkelser og intervjuer med advokater, slektninger og aktivister.

[ Hongkong sidestiller CBD med heroin ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen