Hongkong sidestiller CBD med heroin

Cannabidiol (CBD) er et ekstrakt fra cannabisplanten, og anses i utgangspunktet som et legemiddel i Norge. CBD var lovlig og svært populært i Hongkong, men fra og med 1. februar i år blir det straffbart, skriver CNN.

Bruk av CBD kan nå straffes med inntil sju år i fengsel, og er nå erklært som et like farlig rusmiddel som heroin og fentanyl i Hongkong. I tillegg til fengsel straffes bruken med en bot på 1 million Hongkong dollar, som tilsvarer 1.271.000 norske kroner. Produksjon, import eller eksport av CBD straffes med livstid i fengsel. Det samme straffenivået gjelder nå også cannabis.

Må legge ned

Ifølge CNN ble CBD solgt på kafeer, restauranter og i butikker i Hongkong. Lovforslaget som nå trer i kraft har ført til at mange bedrifter må legges ned.

I motsetning til det andre virkestoffet i cannabisplanten, THC, gir ikke CBD en rus. I Norge kan pasienter med Dravet syndrom og Lennox Gastau få cannabidiol på resept. Denne godkjenningen kom på plass først i februar 2022.

– Etter en langvarig regulatorisk prosess er nå cannabidiol-preparatet Epidyolex godkjent for forskrivning på H-resept i Norge fra 15. februar 2022, skrev Oslo universitetssykehus på sine nettsider da det ble kjent.

Sjeldne former for epilepsi

Legemiddelet er også godkjent for behandling av sjeldne former for epilepsi hos barn, ifølge Legemiddelverket. I tillegg kan leger søke om forskrivningsrett for forbudt narkotikum, for pasienter de mener ha nytte av cannabis, ifølge NRK.

I Norge brukes medisinsk cannabis stort sett for smerter, plager ved kreft og kreftbehandling, MS og sjeldne typer epilepsi. Det finnes ingen utfyllende liste over tilstander det er aktuelt å bruke cannabis i behandlingen av, skriver NRK.

