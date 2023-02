Equinor om Nord Stream-lekkasjen: Hindret i å bidra på grunn av sanksjoner

Pipeline Repair and Subsea Intervention (PRSI) er en medlemsgruppe hvor Equinor har rollen som administrator. Nord Stream er medlem av gruppen. PRSIs oppgaver inkluderer beredskap for medlemmene.

– Det norske utenriksdepartementet uttalte at mobilisering for inspeksjon og reparasjonsarbeid knyttet til rørledningene ville vært i strid med det norske sanksjonsregelverket – og i forlengelsen av EUs sanksjonsregelverk, opplyser Equinor til nyhetsbyrået Reuters.

Sanksjoner – og taushetsplikt

I en kommentar gitt til NTB og Reuters skriver Utenriksdepartementet følgende:

– Norge handler sammen med EU for å gjennomføre sanksjonene mot Russland for å opprettholde trykket på Russlands regjering og dens støttespillere. Det norske Utenriksdepartementet står i spissen for arbeidet med implementering av sanksjonene.

Dette inkluderer effektiv gjennomføring av eksportkontroll, opplyser UD.

– På grunn av taushetsplikten kan UD ikke kommentere saker som har med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi å gjøre, heter det videre i uttalelsen.

Lekkasje i september

I september i fjor begynte de russiske gassrørledningene Nord Stream 1 og -2 til Tyskland å lekke i Østersjøen. Danske og svenske myndigheter har slått fast at lekkasjene skyldes sabotasje.

Hver av ledningene er 1.200 kilometer lange og lekkasjene sendte metan ut i atmosfæren.

Norge, som ikke er en del av EU, har bundet seg til EUs sanksjonspakker mot Russland.

EU-kommisjonen har hittil ikke svart på nyhetsbyråets henvendelser om saken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen