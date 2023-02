Bolsonaro gir ikke opp politikken

Den ytterliggående høyrepolitikeren, som omtales som tropenes svar på Donald Trump, har oppholdt seg i Florida siden han tapte presidentvalget til venstreorienterte Luiz Inacio Lula da Silva i desember.

Tirsdag talte Bolsonaro til 400 tilhengere i Orlando, under et møte arrangert av den konservative eksilorganisasjonen Yes Brazil.

– Jeg akter å forbli aktiv i brasiliansk politikk, var hans budskap.

I likhet med Donald Trump bestrider Bolsonaro at han tapte valget, og 8. januar stormet tilhengere av ham den brasilianske kongressen, presidentpalasset og landets høyesterett.

Tirsdag reiste Bolsonaro på nytt tvil ved om valget i Brasil gikk riktig for seg.

– Mange mennesker er fortsatt rystet over det som skjedde under valget. Men vi gir oss ikke, og med Guds hjelp skal vi sammen vinne, sa Bolsonaro, som hevdet å være mer populær enn noensinne.

Brasilianske myndigheter etterforsker nå Bolsonaros rolle i forkant av hendelsen 8. januar, for å se om han på noe vis oppmuntret dem som sto bak stormingen.

Mandag ble det kjent at han har søkt om å få forlenge visumet sitt i USA med seks måneder.

