Trump saksøker journalist for gigantbeløp

Kjernen i konflikten er publiseringen av samtalene de to imellom som lydbok i oktober i fjor. «Bob Woodwards 20 intervjuer med president Donald Trump», også bare kjent som Trump-opptakene, er gjort av den erfarne Washington Post-reporten Bob Woodward.

Trump hevder at han aldri ga sin tillatelse til at klippene kunne publiseres, melder The Guardian.

Krever nær en halv milliard

Ifølge den britiske avisa, er også journalistens lydbok-redaktør Simon & Schuster samt eierselskapet Paramount Global inkludert i søksmålet.

Trump krever rundt 50 millioner dollar, som tilsvarer nær en halv milliard norske kroner med mandagens valuta, ifølge Norges Bank.

Intervjuene er hovedsakelig gjennomført fra desember 2019 til august 2020, og har senere også dannet grunnlag for flere bokutgivelser fra den samme journalisten.

I søksmålet, registrert inn hos rettssystemet i Florida mandag, anklager Trumps advokater Woodward for på manipulerende vis å ha utnyttet en situasjon og et lydmateriale han ikke hadde rettighetene til.

– Et Watergate-ekko

Advokatene påstår også at en av samtalene var redigert på en villedende måte.

Trump selv har rast mot opptakene tidligere, først da de ble publisert.

Woodward har tidligere kommentert saken overfor CNN med å påpeke at Trump stilte opp frivillig og at planen for opptakene var avklart. Journalisten har ikke kommentert saken etter at søksmålet ble kjent. Det har heller ikke utgiveren hans eller deres eiere.

Den delen av søksmålet som dreier seg om villedende redigering, framstår ifølge The Guardian som et ekko av skandalen som gjorde reporteren berømt: Watergate, som felte Richard Nixon og avsluttet hans tid som president i 1974.

