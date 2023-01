Tiltale ventes mot Alec Baldwin for «Rust»-skyting

Baldwin ble i forrige uke siktet for uaktsomt drap sammen med Hannah Gutierrez-Reed, som var våpenansvarlig på filmen.

Hutchins var kamerasjef under innspillingen av westernfilmen «Rust» i New Mexico og døde da hun ble truffet av en kule som Baldwin avfyrte fra et rekvisittvåpen.

Mandag sa en talskvinne for statsadvokat Mary Carmack-Altwies at det vil legges fram en tiltale og en uttalelse med oversikt over bevisgrunnlaget.

Videre skal påtalemyndigheten legge fram vilkårene i en tilståelsesavtale som er inngått med innspillingsleder David Halls, som var ansvarlig for sikkerheten på settet. Han har erkjent straffskyld for uaktsom våpenbruk.

De involverte i filminnspillingen har lagt fram sprikende versjoner av hvem det var som ga Baldwin revolveren.

Både Baldwin og Gutierrez-Reed avviser straffskyld. Baldwin, som både er produsent og hovedrolleinnehaver på filmen, har beskrevet skytingen som en tragisk ulykke.

Ifølge ham fikk han beskjed om at våpenet ikke var farlig, og han har forsøkt å renvaske seg ved å gå til søksmål mot flere av de andre som jobbet på filmen.

Dersom Baldwin og Gutierrez-Reed blir kjent skyldige, risikerer de opptil 18 måneders fengsel og 5.000 dollar i bot.

I fjor høst inngikk Baldwin forlik med familien til Hutchins.

