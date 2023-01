Hundretusener demonstrerte mot fransk pensjonsreform

Det var protester en rekke steder i landet, og en politikilde sa at myndighetene var forberedt på at så mange som 1,2 millioner mennesker ville gå ut i gatene og vise sin misnøye. Det er 100.000 flere enn for snaut to uker siden.

Også tallet for Paris er 100.000 høyere enn CGTs anslag for oppmøtet 19. januar. Da opplyste de at 400.000 demonstrerte i hovedstaden, mens innenriksdepartementet kom med et mye lavere anslag på 80.000.

– Vi håper det blir minst like mange som sist, sa fagforeningsleder Philippe Martinez i CGT tirsdag. Han sa det lå an til 250 demonstrasjonstog rundt om i landet.

Politiet opplyser sent tirsdag ettermiddag om det første sammenstøtet i sentrum av Paris og at opprørspoliti har brukt tåregass for å spre demonstranter.

Må jobbe lenger

Protestene er de største i landet siden den forrige runden med pensjonsreformer i 2010.

Macron har gjort reformen – som skal heve pensjonsladeren fra 62 til 64 år og kreve at man jobber flere år for å få full pensjon – til en fanesak i sin andre presidentperiode. Så langt har han ikke vist tegn til å vike og insisterte mandag på at reformen er nødvendig.

– Macron kommer til å tape, sa venstrepolitiker og tidligere presidentkandidat Jean-Luc Mélenchon, som marsjerte i Marseille.

I en meningsmåling fra OpinionWay mandag svarte 61 prosent at de støttet protestene mot den planlagte reformen.

[ Tvunget til tiltak mot ny prisvekst: – Tar ikke en liten sjokolade engang ]

Streiker

Parallelt med tirsdagens mange protester ble det gjennomført mange streiker tirsdag, blant annet i skolen og i transportsektoren. Millioner av franskmenn måtte finne en alternativ pendlerrute eller ta fri for å være hjemme med barna.

En fagforeningskilde sier drøyt en tredel av de ansatte i det statlige jernbaneselskapet SNCF streiker, og både metroen og lokaltogene i Paris hadde svært begrenset drift. Oljeindustrien var nærmest lammet; ifølge CGT streiket mellom 75 og 100 prosent av de ansatte i energigiganten TotalEnergies.

[ Noen lar seg begeistre av den norske jernbanen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Trump saksøker Watergate-journalist for gigantbeløp ]