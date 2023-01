Axios: Biden-administrasjonen vurderer kriseerklæring for å bedre aborttilgangen

Både abortforkjempere og partifeller av president Joe Biden har oppfordret Biden og helsedepartementet til å innføre et slikt tiltak etter at landets høyesterett veltet «Roe v. Wade», skriver Axios.

Avgjørelsen hadde i nesten 50 år hadde garantert retten til fri abort på føderalt plan i USA.

En gruppe demokrater i Kongressen har i et brev til Biden og helseminister Xavier Becerra argumentert med at det å erklære folkehelsekrise vil la myndighetene støtte delstater som verner om abortrettighetene, sende ut hjelpemannskaper og gi regjeringen «myndighet til å framskynde tilgangen til nye medikamenter som blir autorisert for abort».

– Det er diskusjoner om et bredt utvalg tiltak … som vi kan ta for å prøve å beskytte folks rettigheter, sa helseminister Xavier Becerra til Axios mandag. Videre sa han at det er visse kriterier man ser etter for å kunne erklære en slik krise, og at det typisk er forskere og fagfolk innen feltene som forteller om man er i en slik krise eller ei.

Ifølge Becerra er det ikke tatt noen avgjørelse eller gjort noen fullstendig vurdering.

– Vi vurderer fortløpende ytterligere tiltak vi kan ta for å beskytte og utvide tilgangen til kvinnehelse, inkludert aborthjelp, og prioriterer det som kan utgjøre størst forskjell og gi lengstvarende løsninger, sier en talsperson for helsedepartementet til Axios.

