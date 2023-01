Finland står fast ved felles Nato-inntreden med Sverige

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa i en uttalelse søndag at Tyrkia kan komme til å slippe Finland inn i Nato uten nabolandet Sverige.

Det er første gang Erdogan har åpnet opp for et slikt scenario. Likevel forplikter Finland seg til å bli medlem av forsvarsalliansen sammen med svenskene.

– Vi holder kursen, sier Finlands president Sauli Niinistö til den finske avisen Helsingin Sanomat.

Han sier uttalelsene til Erdogan ikke endrer Finlands ståsted, og at de vil forholde seg til planen om et felles Nato-medlemskap med Sverige.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto gjentok Niinistös ståsted på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Vårt sterke ønske forblir å bli medlem av Nato samtidig som Sverige, sa han, og la til at han håpet et felles medlemskap kunne bli godkjent på Nato-toppmøtet i Vilnius 11.–12. juli.

Haavisto åpnet forrige uke døren på gløtt for at landet kunne bli medlem av Nato uten Sverige, selv om han understrekte at samkjøringen mellom de to landene ville fortsette.

Tyrkia og Ungarn er fortsatt de to eneste av Natos 30 medlemsland som ikke har ratifisert medlemskap for Sverige og Finland. Ungarns nasjonalforsamling ventes å gi grønt lys til begge i februar.

