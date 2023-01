Dalai Lamas representant i Russland sier opp

Den religiøse lederen Telo Tulku Rinpoche (født Erdne Ombadykow) skriver i en pressemelding at han har valgt å gå av som leder av den russiske republikken Kalmykia.

Han skriver at han trekker seg, fordi russiske myndigheter skal ha plassert han på lista over «utenlandske agenter», etter at han har uttalt seg kritisk til krigen. Han skal ha fått beskjed om dette 27. januar i år.

Kritisk til krigen

Ifølge den uavhengige russiske avisen Novaya Gazeta skal det russiske justisdepartementet ha begrunnet avgjørelsen med at den buddhistiske lederen skal ha uttalt seg kritisk til «den russiske spesialoperasjonen», som Putin omtaler krigen som, og for at han offentlig skal ha støttet Ukraina.

Både Novaya Gazeta og Meduza skriver at Ombadykow har vært Dalai Lamas representant i Russland, Mongolia og de tidligere sovjetrepublikkene.

Republikken Kalmykia er den eneste buddhist-dominerte administrative enheten i Europa.

Telo Tulku Rinpoche (til venstre) sammen med daværende russiske president Dmitry Medvedev i 2011. (Vladimir Rodionov/Ap)

Oppfordrer til pasifisme

I pressemeldingen oppfordrer Ombadykow folket i Kalmykia og alle russiske buddhister om å ikke gi opp. Han ber dem stå ved de buddhistiske verdiene medfølelse, kjærlighet og pasifisme.

Novaya Gazeta skriver at den religiøse lederen i oktober i fjor skal ha beskrevet krigen som en forferdelig lidelse, og at han skal ha uttrykt sympati for det ukrainske folket.

– Den ukrainske siden har selvfølgelig rett. De forsvarer landet sitt, sannheten, grunnloven og sitt folk. Det er veldig vanskelig å si at Russland har rett. Det er svært vanskelig, og det kan jeg ikke gjøre, sier han ifølge avisen i et Youtube-intervju i september i fjor.

