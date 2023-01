Brasils ekspresident Bolsonaro vil ikke hjem – søker turistvisum i USA

Bolsonaro forlot hjemlandet og reiste til Florida to dager før perioden hans gikk ut og Luiz Inacio Lula da Silva tok over som Brasils leder.

Nå ønsker han å bli lenger i USA, skriver Financial Times.

– Han vil ta litt fri, tømme hodet og nyte turisttilværelsen i USA i noen måneder før han bestemmer seg for hva neste skritt blir, sier Bolsonaros advokat Felipe Alexandre til Reuters.

– Opp til ham hvor lenge han blir

Alexandre sier amerikanske myndigheter får visumsøknaden fredag og at Bolsonaro blir i landet mens den behandles.

– Om han bruker alle de seks månedene, er opp til ham og den strategien vi velger basert på hans planer etter hvert som de utvikler seg, sier Alexandre.

En talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet sier visumsøknader er taushetsbelagt og at departementet ikke kan uttale seg om enkeltsaker.

Skal etterforskes

Tidligere denne måneden ba 41 demokrater i Representantenes hus om at ethvert amerikansk visum som Bolsonaro måtte ha, bli inndratt. De ba også president Joe Bidens administrasjon samarbeide med brasilianske myndigheters etterforskning av ekspresidenten.

Etter maktskiftet i Brasil stormet Bolsonaro-tilhengere kongressbygningen, høyesterett og presidentpalasset og tok til orde for et militærkupp for å sette valget av Lula i oktober til side.

Landets høyesterett har gått med på å etterforske Bolsonaro for mulig oppmuntring til de antidemokratiske protestene i hovedstaden Brasilia.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen