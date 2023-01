McCarthy møter Biden for første gang som leder av Representantenes hus

På agendaen står landets statsgjeld, som nå er på 31.400 milliarder dollar, drøyt 310.000 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt 24 norske oljefond.

– Jeg ønsker å finne en rimelig og ansvarlig måte vi kan heve gjeldstaket på, sier McCarthy til CBS.

Bidens administrasjon har bedt Kongressen heve taket for hvor mye USA kan ha i gjeld, men foreløpig uten å vinne gehør. Dersom det ikke tas opp mer lån innen juni, vil Biden-administrasjonen få problemer.

Heving av gjeldstaket er ofte rutine. Men Republikanerne som har flertallet i Representantenes hus, har truet med å nedstemme den ellers sedvanlige prosessen.

Det er ikke første gang at USA stanger hodet i gjeldstaket, og rent historisk ender det alltid med at Kongressen åpner for å ta opp mer lån. Det har på et eller annet vis skjedd rundt 80 ganger siden 1960-tallet, ifølge det amerikanske finansdepartementet.

