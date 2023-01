Italia og Libya signerer gassavtale verdt 80 milliarder kroner

Meloni var til stede da den italienske energigiganten Eni lørdag signerte en gassavtale verdt 8 milliarder dollar med Libyas statsdrevne oljeselskap NOC.

Libya er det andre nordafrikanske landet Meloni besøker denne uka. Hun er på jakt etter nye gassleverandører som kan erstatter russisk energi etter Russlands invasjon av Ukraina. Tidligere i uka var hun i Algerie, Italias viktigste naturgassleverandør, der hun signerte flere avtaler.

Under Melonis besøk signerte direktørene for Eni og NOC en avtale om å utvikle to gassfelter utenfor landets kyst. Planen er å starte utvinning i 2026, og det skal ifølge Eni også bygges et anlegg for karbonfangst.

[ Dette mener amerikanske velgere etter skandalen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen