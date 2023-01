WHO: Firedobling i koronadødsfall siden oktober

– Til sammen er det i løpet av de siste åtte ukene rapportert over 170.000 dødsfall, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus da WHOs krisekomité møttes fredag.

WHO-sjefen sa også at det reelle dødstallet trolig er langt høyere.

Komiteen skal tidligst mandag avgjøre hvorvidt koronautbruddet fortsatt skal kategoriseres som en global folkehelsekrise. Da er det tre år siden Tedros erklærte krisen.

Firedobling siden oktober

Det er 14. gang WHOs krisekomité møtes om koronaviruset. Da komiteen møttes sist gang, i oktober, var antallet ukentlig rapporterte koronadødsfall rundt 10.000. Det var det laveste siden pandemien startet.

Siden starten av desember har dødstallene økt globalt, ifølge Tedros. Økningen skyldes både gjenåpningen i Kina og en økning i koronarelaterte dødsfall i andre land.

Rammer de mest sårbare

Problemet er ifølge Tedros at verktøyene som kan hindre alvorlig sykdom og død, ikke når ut til de som trenger dem mest – spesielt eldre mennesker og helsearbeidere.

Det gjelder blant annet vaksiner, medisiner og tester.

– Mange helsevesen rundt omkring i verden sliter med å håndtere covid-19 – i tillegg til å ta hånd om pasienter med andre sykdommer som influensa og RS-viruset – og med personellmangel og slitne helsearbeidere, sa Tedros.

Manglende sporing

Ifølge WHO-sjefen blir det i dag gjort langt mindre for å spore virusvarianter og oppdage nye, enn tidligere. I tillegg viser han til at desinformasjon bidrar til å svekke tilliten til de verktøyene som finnes for å bekjempe sykdommen.

Diskusjonen i krisekomiteen er ventet å pågå til fredag kveld eller lenger. Den skal deretter orientere Tedros, for så å avgjøre om koronautbruddet fortsatt er en global folkehelsekrise.

En global folkehelsekrise er WHOs høyeste alarmnivå. Det fungerer som et varsel til verdens land om å iverksette tiltak. Men det har ingen umiddelbare konsekvenser, og hvert enkelt land velger selv hvordan det vil reagere.

