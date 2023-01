Studenter pågrepet for visning av BBC-dokumentar i India

Politiet stoppet også fredagens filmvisning på Delhi-universitetet, som i likhet med flere andre universiteter rundt om i India forsøkte å vise dokumentaren. De trosset dermed regjeringens forsøk på å hindre folk i å se filmen ved å forby publisering av den i sosiale medier.

BBC-dokumentaren i to deler tar for seg Modis rolle under de antimuslimske opptøyene som krevde hundrevis av menneskeliv i Gujarat 2002. Her hevdes det at Modi ga politiet ordre om å se en annen vei under sammenstøtene, som skjedde mens Modi var sjef for delstatsregjeringen i Gujarat.

Opptøyene brøt ut da 59 hindupilegrimer mistet livet i en togbrann. 41 muslimer ble dømt for sammensvergelse og drap i forbindelse med brannen. Minst 1.000 mennesker, de fleste av dem muslimer, ble drept i uroen som fulgte.

Hindunasjonalist

I BBC-dokumentaren siteres en tidligere gradert rapport fra britisk UD, der det blant annet heter at volden var politisk motivert og at målet var «å rense muslimer ut av hinduområder».

Modi ble også den gang kritisert for å ha unnlatt å gripe inn for å stoppe opptøyene.

Modi har avvist kritikken. Granskere oppnevnt av høyesterett fant i 2012 ikke grunnlag for å straffeforfølge ham.

Modi ble senere leder av det hindunasjonalistiske partiet BJP og ledet det til seier i valgene i 2014 og 2019.

Anklager BBC for propaganda

Indiske myndigheter har beskrevet BBC-dokumentaren som «fiendtlig» propaganda og ga YouTube og Twitter ordre om å blokkere den.

Fredag inntok et stort antall politifolk Delhi-universitetet etter at Modi-vennlige studenter protesterte på den planlagte filmvisningen. Politiet beslagla bærbare datamaskiner og la ned forbud mot at samlinger på mer enn fire personer.

24 studenter ble pågrepet, opplyser politibetjenten Singh Kalsi til den indiske nyhetskanalen NDTV.

BBC sa i en uttalelse tidligere i uka at dokumentaren er basert på grundige undersøkelser, og at den inneholder et bredt utvalg av stemmer og meninger.

– Vi tilbød den indiske regjeringen muligheten til å kommentere sakene som tas opp i serien – de ville ikke svare, sa BBC.

