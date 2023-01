Rakettangrep mot Israel fra Gazastripen

Få minutter før rakettangrepet ble flyalarmen utløst i den sørlige delen av Israel. Kort tid etter opplyste det israelske forsvaret at luftforsvarssystemet Iron Dome hadde skutt ned rakettene. Ingen mennesker ble drept eller såret.

Senere natt til fredag gjennomførte Israel luftangrep mot treningssentre for palestinske militante grupper. Øyenvitner og lokale medier opplyser at droner skjøt to raketter mot en base på den sentrale delen av Gazastripen.

Utviklingen fulgte etter at israelske styrker aksjonerte på Vestbredden torsdag. Der ble åtte palestinere drept, blant dem sju militante og en 61 år gammel kvinne, ifølge palestinske myndigheter, i det som ble omtalt som den dødeligste enkeltstående aksjonen på Vestbredden på mer enn 17 år.

En niende person, en 22 år gammel palestiner, ble drept i en annen hendelse på Vestbredden senere på dagen. Palestinske militante grupper har lovet hevn.

Aksjonen førte til at palestinske ledere stanset sikkerhetssamarbeidet med Israel.

Utviklingen torsdag øker risikoen for en større konflikt mellom Israel og palestinerne, og kaster skygger over USAs utenriksminister Antony Blinkens planlagte besøk til regionen neste uke. USA kaller palestinernes beslutning om å suspendere sikkerhetssamarbeidet et skritt i feil retning, og Blinken ber om at voldsspiralen må stoppe.

