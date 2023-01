Ordentlige bedrifter skyr Trump

Slankepiller. Mirakelmedisiner som virker mot alt. Våpentilbehør fra ukjente leverandører. Små figurer av Trump. Capser med Trump-slagord. T-skjorter med Trump. Og en tusendollarseddel i gull i stedet for papir, angivelig gratis og delt ut av Trump selv.

Det var blant funnene i The New York Times’ grundige gjennomgang av flere hundre annonser på ekspresident Donald Trumps sosiale nettverk langt til høyre på høyresida, kalt Truth Social.

Svindel og kvakksalveri

Den tusendollarseddelen i gull, skriver avisa, viste seg for øvrig å verken være av gull, eller gratis, eller delt ut av Trump selv.

Nok et svindelforsøk, med andre ord, på linje med alle mirakelpillene og annonsene for varer man kanskje – eller kanskje ikke – faktisk mottar etter å ha betalt på forhånd.

Andre annonser var for såkalt “alternative” læremidler som driver med alternative fakta. Mens de langt fleste var for elleville slankekurer uten noen slags form for vitenskapelig basis, og for kvakksalverske legemidler for og mot alt rynker til neglesopp. Alt illustrert med ekle bilder med tvilsom medisinsk relevans.

[ «Du er morsom til å være mann» – sa ingen, noensinne ]

Få og gamle brukere

The New York Times’ kommentator, Stuart A. Thompson, har ledet arbeidet med å samle inn og analysere annonsene på Truth Social.

Som han påpeker, understreker alle de useriøse annonsene på den sosiale plattformen at – og hvorfor – Trumps politiske prosjekt sliter økonomisk.

Ifølge ham fikk Truth Social inn 37 millioner amerikanske dollar, hovedsakelig fra Republikanske givere, da det ble etablert i 2021. Men det har kostnader på minst 1,7 millioner i måneden. Og nå som Trumps selskaper er under etterforskning for brudd på ymse lover, er det umulig for Trump å hente penger derfra.

[ Norsk eks-diplomat: - Vi tar for lett på Russlands trusler ]

Ønsket: annonsører

Truth Social trenger med andre ord annonsører.

Men store og etablerte bedrifter vil ikke annonsere der.

Trump drømmer om at Coca-Cola, Apple, Ford og andre gjenkjennelige merkevarer skal betale gode penger for annonser på Truth Social. Men store og etablerte bedrifter vil ikke assosieres med ham.

Etablerte merkevarer ser dessuten ikke brukerne av Truth Social, som er eldre, fattigere og dårligere utdannet enn gjennomsnittsamerikaneren, som spesielt sannsynlige potensielle kunder, skriver NYTimes’ Stuart A. Thomson.

– Det er veldig farlig for store annonsører å bli tett assosiert med en politisk figur og en politisk bevegelse. Det er ikke i deres interesse å bli sittende fast i den hengemyra, oppsummerer Bob Hoffman, en veteran i amerikansk reklameindustri, til NYTimes.

[ I dette populære ferielandet er det lov å sende urensa kloakk rett i elva, som tømmer seg på stranda. Revurdere badeferien hit, kanskje? ]

[ Sykehuset har dårlig råd. Men deres nyansette direktør tjener mer enn statsministeren ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen