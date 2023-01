Minst sju drept ved synagoge i Øst-Jerusalem

Gjerningsmannen skal ha blitt drept av politiet idet han forsøkte å flykte fra stedet. Ifølge avisa Haaretz har Hamas tatt ansvar for angrepet.

Skytingen skjedde i nærheten av en synagoge i den israelske bosetningen Neve Yaakov i okkuperte Øst-Jerusalem, opplyser den israelske ambulansetjenesten Magen David Adom.

Skuddene var rettet mot personer som forlot synagogen etter å ha deltatt i en sabbatsbønn, melder israelske medier. Blant de sårede er en 70 år gammel kvinne, som ble kritisk skadd. Blant dem som er innlagt på sykehus, er også en 20 år gammel mann og en 14 år gammel gutt, melder Haaretz.

– Terrorangrep

Politiet skriver i en uttalelse at det har vært et «terrorangrep» i en synagoge i Jerusalem.

USA var raskt ute med å fordømme angrepet.

– Dette er helt forferdelig, sier talsmann for utenriksdepartementet Vedant Patel.

– Vi fordømmer på sterkeste dette tilsynelatende terrorangrepet, sier Patel og understreker at USAs engasjement for Israels sikkerhet er bunnsolid, og at de er i kontakt med israelske myndigheter.

Angrepet skjer like før USAs utenriksminister Antony Blinken skal besøke Israel.

Blodig militæraksjon

Skytingen skjer dagen etter at det israelske militæret gjennomførte en militæroperasjon i Jenin på Vestbredden torsdag. Ni palestinere ble drept, senere ble enda en palestiner drept nord for Jerusalem.

Drapene fikk palestinske myndigheter på den okkuperte Vestbredden til å bryte sikkerhetssamarbeidet med Israel.

Fredag morgen ble det skutt fem raketter fra Gazastripen mot Israel, som så utførte luftangrep mot Gazastripen.

Det er ikke meldt om personskader fra disse siste angrepene.

