Jeff Zients er Joe Bidens nye stabssjef

Zients erstatter Bidens nåværende stabssjef Ron Klain. Han har jobbet med Biden i flere tiår i Washington og regnes som en av hans nærmeste, mest betrodde rådgivere.

Klain blir den første i presidentens innerste krets som forlater Det hvite hus siden Biden tiltrådte.

Zients beskrives som en erfaren teknokrat, men han mangler de sterke politiske forbindelsene Klain satt med. Stabssjefen i Det hvite hus bestemmer hvem som skal få tilgang til presidenten, setter hans agenda og kommuniserer med politiske lobbyister. Samtidig må han stadig håndtere små og større kriser som måtte dukke opp.

Amerikanske medier meldte tidligere i januar at Klain ventes å gå av i løpet av få uker. Som stabssjef har Klain hatt en svært sentral rolle i Biden-administrasjonen. Han har fått æren for å ha håndtert de intrikate forhandlingene som har foregått i kulissene mellom Det hvite hus og Kongressen. Disse resulterte i en rekke vedtak og politiske seirer for Biden – deriblant den store klima-, helse- skatteloven.

En viktig del av jobben til Zients blir nå å sørge for at Biden får gjennomført de politiske vedtakene på tross av Republikanernes forsøk på å motarbeide dem.

Bidens nye stabssjef må også håndtere konsekvensene av funnene av graderte dokumenter blant annet i Bidens bolig, noe som granskes av en spesialetterforsker.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen