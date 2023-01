– Dette er Storbritannia. Det regner mye, og jeg trener i alle slags vær. Noen dager er det omtrent som å surfe i kloakken, sier Sarah Jackson til The Guardian.

Virker det fint å vindsurfe på strender der tilsiget av vann kommer fra elver fulle av kloakk, tarmbakterier og kjemikalier? Da kan surfeferien trygt legges til Storbritannia, der kun 4 av 100 vannveier er rene. (ANNA ZIEMINSKI/AFP)

24-åringen er en av verdens beste vindsurfere. Hun har vunnet to VM-sølv, og er rangert som nummer to i verden i slalåm-surfing.

– Ikke bare er det ubehagelig, det er faktisk helsefarlig. Og det har fått meg til å se hvor stort problemet med forurensing i vassdragene er. Ikke bare fra kloakk, men kjemikalier og plast også, sier Sarah Jackson videre til The Guardian.

Hun har nå bestemt seg for å flytte fra Storbritannia til Spania, der EUs regler for vannkvalitet gjelder.

Brexit = slutt på EUs miljøregler

Fram til Brexit var Storbritannia forpliktet til å jobbe for å nå EUs mål for god vannkvalitet. Alle landets bekker, elver, innsjøer og strender skulle kunne klassifiseres som «gode» på EUs skala innen 2027.

Britain Politics Boris Johnson (Matt Dunham/AP)

«God» betyr at mennesker kan bade i vannet uten å bli syke. Vannet skal inneholde et minimum av tarmbakterier, kjemikalier og giftige alger, over tid.

[ Denne kommunen har så stort kraftoverskudd at folk kommer flyttendes til. Men hus mangles... ]

Etter Brexit bestemte Boris Johnsons konservative regjering seg for å nedskalere målet EU hadde satt. Først skulle kun 75 prosent, altså tre av fire, vannveier jobbe mot å oppnå god vannkvalitet. Fristen var fortsatt innen 2027.

Daværende statsminister Boris Johnson sjekker flomsikringen ved en elvebredd i januar 2021. Etter Brexit innførte han dessuten regler som lar britiske vannverk pumpe kloakken rett i elva så lenge de mener det kan bli storm – også om stormen aldri kommer. Resultatet er økt forurensede vannveier i hele Storbritannia. (Paul Ellis/AP)

Rein kloakk rett i elva

Nå har Rishi Sunaks konservative regjering senket lista enda mer, ved å utsette fristen. Det nye målet er at britiske vannveien skal oppnå god vannkvalitet innen 2063, altså om 40 år.

Svømming i britiske elver og innsjøer skjer på eget ansvar. (Eugene Hoshiko)

I mellomtida har vannverk lovbeskytta rett til å slippe kloakken rett ut i vannveiene.

Ifølge The Guardian, skjedde det over 200.000 ganger i 2019 at rein kloakk ble pumpa rett ut i elvene, uten rensing. Kloakk inneholder både tarmbakterier og en rekke giftige kjemikalier. Dessuten toalettpapir og skrot folk skyller i do, inkludert plastgjenstander som bomullspinner og kondomer.

[ «Vi skylder Ukraina mer enn en takk» ]

«Kontrollerer» seg selv

Ifølge britiske regler, skal ufiltrert kloakk kun slippes ut i elvene i «spesielle tilfeller», for eksempel når det har vært eksepsjonelt mye regn. Dette for å hindre at kloakken presses tilbake inn i folks boliger.

[ Hengeren var en og en halv gang tyngre enn kjøretøyet som skulle trekke den. Det gikk ikke så bra... ]

Praksis viser at det skjer mye oftere enn som så. Det er opp til hvert vannverk å vurdere hva de regner som et «spesielt tilfelle». Så kloakken sendes urensa inn i elvene også når det regner minimalt, noe som ikke ville ført til problemer i byer og boliger.

Det er imidlertid billigere å la være å rense, så da gjør vannverkene det. Vannverkene er selv ansvarlige for å overse at de følger reglene.

[ I utlandet får du sett «Kampen om Narvik» på Netflix. I Norge trenger du kinobillett ]

Nesten alt badevann skittent

Flere miljøorganisasjoner, som Surfers Against Sewage og The Wildlife Trust, har for lengst slått alarm om praksisen. Regjeringen må skjerpe seg og innføre forbud mot urensa kloakk i elva, sier disse. De ønsker også tiltak mot avrenning av gjødsel og kjemikalier fra jordbruker, og strengere regler mot dumping av søppel.

[ Verdt å se «Russebussen» på TV2? Terningkast her ]

Per nå er kun fire prosent av vannet i britiske bekker, elver, innsjøer og strender rent nok til å kunne klassifiseres som «god». Så godt som alle disse ligger i Skottland, langt fra folk. Der folk bor og bader, er bekkene, elvene og innsjøene som hovedregel forurensa.

Så den badeferien til England? Muligens ikke verdt det likevel …

En gutt hopper i Themsen ved Windsor for et forfriskende bad. Siden bildet ble tatt i 2006, har imidlertid vannkvaliteten i Storbritannia falt betraktelig, mye takket være de konservatives manglende miljøpolitikk etter Brexit. (ADRIAN DENNIS/AFP)

[ Følg Ukraina-krisen i Dagsavisens live-senter her ]

[ Hvorfor er det så viktig at Ukraina får tanks akkurat nå? Ekspert forklarer ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen