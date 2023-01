Rekordmange ville se Munch i Paris

– Det er fantastisk hvilket inntrykk Edvard Munch gjør på mennesker over hele verden, og ikke minst hvor aktuell Edvard Munch er for tiden vi lever i. Med denne enorme interessen viser vi at vi lykkes med å skape stor interesse for vår viktigste kunstner både her hjemme og ute i verden, sier Tone Hansen, direktør ved Munch-museet i Oslo i en pressemelding.

Utstillingen «Edvard Munch. A poem of Life, Love and Death» på Musée d'Orsay i Paris åpnet 20. september i fjor og varte til og med 22. januar i år.

I snitt var det 6.709 besøkende hver av de 107 dagene utstillingen var åpen.

