Ni drept i raid i flyktningleir på Vestbredden

Helsemyndighetene i Palestina sier at en 60 år gammel kvinne er blant de drepte og at 20 andre palestinere ble såret.

Det israelske forsvaret bekrefter senere torsdag at de utførte et oppdrag i Jenin. De sier de ble angrepet da de forsøkte å pågripe flere medlemmer av den militante palestinske gruppen Islamsk jihad. Forsvaret sier at to av personene de ville pågripe, ble skutt og drept og at en tredje overga seg. Ingen israelske soldater ble skadd.

De palestinske myndighetene oppgir at hendelsen skjedde i en flyktningleir hvor Israel har utført en rekke arrestasjonsraid det siste året.

– Voldsbruken må stanse

– Voldsbruken må stanse. Utviklingen på bakken er dramatisk med mange drepte i Jenin bare i dag. Denne konflikten kan bare løses politisk, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun ber israelske sikkerhetsstyrker om å utvise størst mulig grad av tilbakeholdenhet i sin bruk av makt for å hindre en eskalering av situasjonen.

– Jeg er svært bekymret for det høye antallet drepte palestinere så langt bare i 2023. Det er fullstendig uakseptabelt. Alle inngåtte avtaler må respekteres, sier hun.

– Sivile må beskyttes. Menneskerettighetene må respekteres.

Blinken drar til Vestbredden

USAs utenriksminister kunngjorde torsdag at han skal reise til Israel og Vestbredden neste uke. Da vil Blinken møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Palestinas leder Mahmoud Abbas.

Målet med møtet er å «understreke det akutte behovet for at partene tar grep for å deeskalere spenningene og få slutt på voldsspiralen som krevd altfor mange uskyldige liv», ifølge talsmann Ned Price i amerikansk UD. Blinken vil også besøke Egypt.

Mange raid

Sammenstøtet torsdag er den dødeligste på mange år på Vestbredden. Den palestinske helseministeren, Mai al-Kaila, sier at israelske soldater hindret helsepersonell å komme sårede til unnsetning. Hun sier også at israelske soldater avfyrte tåregass i et område tilknyttet et sykehus.

Israels forsvar benekter at soldater med vilje brukte tåregass mot sykehuset.

– Ingen fyrte av tåregass med vilje mot et sykehus, men aktiviteten var ikke langt unna sykehuset, og det er mulig at noe tåregass kom inn gjennom et åpent vindu, sier en talsmann for Israels forsvar.

Dødelig fjorår

Nesten hver natt siden i fjor vår har Israel gjennomført raid for å pågripe palestinere på Vestbredden, som ble okkupert i 1967, sammen med Øst-Jerusalem og Gaza.

De mange raidene startet etter en bølge av palestinske angrep mot Israel i fjor, der 19 israelere ble drept. Ytterligere 10 israelere ble drept i en senere angrepsbølge. Israel sier raidene skal bryte ned militante nettverk og hindre fremtidige angrep.

2022 var det dødeligste året på Vestbredden siden den andre intifadaen for nærmere 20 år siden. Ifølge statistikken fra FNs nødhjelpskontor OCHA ble 183 palestinere drept av israelske styrker på Vestbredden og i okkuperte Øst-Jerusalem i fjor, blant dem 39 mindreårige og åtte kvinner.

Det var over dobbelt så mange som året før.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen