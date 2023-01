Zelenskyj takker Biden for stridsvognene

– Dette er et viktig skritt på veien til seier, skriver Zelenskyj i en Twitter-melding, og takket Biden for den «mektige avgjørelsen».

Biden kunngjorde onsdag at USA sender 31 av sine Abrams M1-stridsvogner til Ukraina, sammen med deler og utstyr for å holde dem i drift. Trening og leveranser vente å ta flere måneder.

Meldingen kom etter at tyske myndigheter tidligere onsdag bekreftet at de vil gi grønt lys til at tyskproduserte Leopard 2-stridsvogner sendes til Ukraina, og at de også vil sende stridsvogner fra egne lagre.

