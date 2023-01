Pave Frans: Å være homo er ikke en forbrytelse

– Å være homofil er ikke en forbrytelse, sier pave Frans, og understreker at Gud elsker alle barna sine akkurat som de er.

Paven erkjenner at katolske biskoper i enkelte deler av verden støtter lover som kriminaliserer homofili eller diskriminerer LHBT-miljøer.

– Disse biskopene trenger en omvendelsesprosess, sier han.

Den katolske kirkens overhode sier at slike holdninger henger sammen med de ulike biskopenes kulturelle bakgrunner, men mener at særlig biskoper er nødt til å gå gjennom en endringsprosess for å anerkjenne alle menneskers verdighet.

– Vis ømhet, vær så snill, slik Gud har for hver enkelt av oss, ber pave Frans.

Rundt 67 land og jurisdiksjoner i hele verden har lover som kriminaliserer seksuell aktivitet mellom personer av samme kjønn, hvorav 11 av disse kan ilegge dødsstraff, ifølge The Human Dignity Trust.

