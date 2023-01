Reuters: WHO-gransking etter 300 barnedødsfall knyttet til hostesaft

Det opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) i en uttalelse mandag. En ikke navngitt kilde sier til nyhetsbyrået Reuters at FN-organisasjonen har igangsatt en gransking.

Målet skal være å finne ut om det er en forbindelse mellom produsentene av hostesaft-variantene som har vist seg å inneholde giftige stoffer. Det er selskaper i India og Indonesia som skal ha laget de farlige hostemiksturene.

Reuters' kilde hevder også at WHO vurderer å komme med et nytt internasjonalt råd om barns bruk av hostesaft så lenge det er ubesvarte spørsmål om tryggheten til noen av produktene.

Forbud i Indonesia

WHO kom med en advarsel om barnedødsfall i Gambia i oktober i fjor. Samme måned innførte Indonesia forbud mot hostemiksturer og andre flytende legemidler, etter lignende tilfeller der.

Barna som har mistet livet, har dødd av akutte nyreskader. Tilfellene knyttes til hostesaft som skal ha inneholdt de giftige stoffene etylenglykol og dietylenglykol.

Stoffene brukes i industrielle løsemidler og antifrysemidler og kan være dødelige selv i små mengder.

– De burde aldri finnes i legemidler, fastslår WHO.

Råmaterialer

Organisasjonen ber land om å trappe opp innsatsen for å oppdage legemidler som er blitt forurenset, og fjerne dem fra markedet. Aktører som inngår i forsyningskjeder i legemiddelindustrien, må ta grep umiddelbart, ifølge WHO.

Ifølge Reuters ønsker WHO nå mer informasjon om råmaterialene og ingrediensene som er blitt brukt i de farlige hostemiksturene. Det er mistanke om at de giftige stoffene også kan finnes i hostesaft solgt i Kambodsja, Filippinene, Øst-Timor og Senegal.

Tidligere har WHO kommet med spesifikke advarsler om hostesaft laget av to produsenter i India. Deres fabrikker ble stengt, men et av selskapene ønsker å starte opp igjen, etter at indiske myndigheter sa at de ikke hadde påvist problemer med selskapets produkter.

