Ny masseskyting – sju drept i California

Fire personer ble skutt og drept på Mountain Mushroom Farm i Half Moon Bay mandag ettermiddag. En syvende person ble sendt til sykehus med kritiske skader. I den andre skyteepisoden på Rice Trucking-Soil Farm, en landbruksforhandler i nærheten, ble tre personer skutt og drept, melder ABC7 og NBC.

Senere ble en mistenkt gjerningsmann, en 67 år gammel asiat, pågrepet uten dramatikk i et kjøretøy på en parkeringsplass i Half Moon Bay. Et skytevåpen ble funnet i bilen hans.

Lokalpolitiker Debbie Ruddock sier at alle ofrene var kinesiske gårdsarbeidere.

Lokale myndigheter i San Mateo fylke opplyser at den mistenkte var ansatt på en av de to arbeidsplassene, og at 67-åringen var «en misfornøyd ansatt».

Tidligere mandag ble to tenåringer skutt ved en skole i Des Moines i delstaten Iowa. De ble sendt til sykehus med kritiske skader, og ble etterpå erklært døde. En tredje person, en voksen ansatt ved institusjonen, ble også skutt, og var mandag ettermiddag innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Tre personer er pågrepet etter denne skyteepisoden, opplyser politiet.

– Hendelsen var definitivt målrettet. Dette var ikke tilfeldig, sier politibetjent Paul Parizek.

Skytingen skjedde på en skole som hjelper utsatt ungdom.

