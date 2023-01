Det hvite hus: Dokumentjakt i Bidens bolig skjedde på initiativ fra advokatene hans

– Dette var et frivillig, proaktivt tilbud fra presidentens personlige advokater til justisdepartementet om å få tilgang til boligen hans, sa Det hvite hus’ talsmann Ian Sams mandag.

Men Sams nektet å gi mer klarhet i det nøyaktige omfanget av dokumentene som ble funnet i Bidens bolig i Wilmington i Delaware.

2. november ble det funnet klassifiserte dokumenter i et kontor Biden brukte i Washington, og 20. desember ble det funnet flere hjemme hos ham i Delaware, blant annet i garasjen. Alt ble ifølge Det hvite hus umiddelbart meldt fra om og returnert til nasjonalarkivet. Men det var først 12. januar at det ble meldt offentlig om dokumentfunnene.

Lørdag sa en av Bidens advokater at det er funnet ytterligere seks dokumenter.

Biden har sagt at han ikke angrer på noe og at han ser frem til å få saken avklart. Han har sagt at «en håndfull dokumenter ble arkivert på feil sted». Det dreier seg om dokumenter fra tiden han var senator og visepresident.

Dokumentfunnene er blitt et problem for Biden akkurat når han trolig forbereder seg på å kunngjøre at han stiller til gjenvalg neste år.

Funnet av dokumentene undergraver hans forsøk på å framstå som skikkeligheten selv i kontrast til de turbulente årene med Donald Trump som president.

Funnene gjør det også vanskeligere å kritisere Trump for å ha tatt med seg store mengder dokumenter i flyttelasset da han forlot Det hvite hus.

