Musk ble konfrontert med omstridt Twitter-melding i retten

Musk hevdet at Saudi-Arabias oljefond var villige til å hjelpe ham med å ta Tesla av børs.

Twitter-meldingen resulterte i solid opptur for Tesla-aksjen, og mange investorer ble med. Oppkjøpet ble aldri noe av, og mange av aksjonærene tapte store beløp da kursen falt igjen.

Musk havnet i trøbbel med det amerikanske finanstilsynet, men inngikk til slutt et forlik, betalte 40 millioner dollar og trakk seg som styreformann i Tesla.

Nå er Musk saksøkt av Tesla-aksjonærene, og mandag forklarte han seg på nytt i retten om det de hevder var hans bevisste villedning og manipulasjon ved hjelp av Twitter.

Saksøkernes advokater brukte mye tid på å konfrontere Musk med hvorfor han akkurat valgte beløpet 420 dollar. De viste til at 420 i USA er en populær kode for marihuana som Musk ikke legger skjul på at han bruker.

– 420 ble ikke valgt som en vits, det ble valgt fordi det var 20 prosent over aksjekursen, sa Musk da han ble spurt om dette.

Tesla-grunnleggeren innrømmet deretter at det eksisterer «en viss karma rundt 420».

– Men jeg må vel spørre om det er god eller dårlig karma på det nåværende tidspunkt, la han til.

Musk hevdet videre at han skrev den første av flere Twitter-meldinger etter å ha lest i Financial Times at Saudi-Arabias oljefond ønsket å kjøpe seg inn i Tesla.

[ Musk i retten: – Bare fordi jeg tvitrer noe, betyr ikke det at folk tror på det ]