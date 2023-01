Politiet skriver i en pressemelding at det foreløpige etterforskningen tyder på at den 49 år gamle moren har drept sine to barn og deretter tatt sitt eget liv. De etterforsker likevel andre muligheter også, heter det.

De tre ble funnet i et hus i den lille bygda Vejrumbro øst for Viborg på Jylland søndag ettermiddag.

Motivet for drapene er ikke kjent.

