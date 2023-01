Fortsatt demonstrasjoner i Tyrkia etter svensk koranbrenning

Det skjer dagen etter at Paludan brant en koran utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm, noe som utløste voldsomme protester i både Istanbul og Ankara. Blant annet ble det svenske flagget påtent.

Søndag fortsatte demonstrasjonene, denne gangen med grønne flagg med den islamske trosbekjennelsen og et banner med teksten «Vi fordømmer Sveriges statssponsede islamofobi».

Det svenske konsulatet hengte på sin side opp en lapp i vinduet med teksten «Vi deler ikke den bokbrennende idiotens syn».

Tyrkia forsøkte å få Sverige til å stanse bokbrenningen, men uten hell. Sveriges statsminister Ulf Kristersson nøyde seg med å kommentere at ytringsfriheten er en grunnleggende del av et demokrati, men at det som er lovlig «ikke nødvendigvis er passende».

– Å brenne bøker som er hellige for mange, er en dypt respektløs handling. Jeg vil uttrykke min sympati for alle muslimer som er krenket av det som har skjedd i Stockholm i dag, sa han.

Dansk-svenske Paludan gjennomførte brenningen for å «markere litt ytringsfrihet» overfor Tyrkia.

