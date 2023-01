Arizona setter henrettelser på pause

Det er Arizonas nye guvernør, demokraten Katie Hobbs, som har beordret gjennomgangen av delstatens praksis og prosedyrer for henrettelser. Fredag oppnevnte hun en uavhengig kommissær som skal forbedre «oppsynet og åpenheten rundt dødsstraffprosessen i Arizona».

– Med ny ledelse i kriminalomsorgen er det på tide å ta tak i det faktum at systemet trenger bedre oppsyn på flere felter. Arizona har en historie med dårlig håndterte henrettelser som har ført til alvorlig bekymring om prosedyrene og mangel på åpenhet, sier hun.

For tiden sitter 110 dødsdømte og venter på at straffen skal fullbyrdes, i Arizona. I fjor henrettet delstaten tre personer. Sist gang før det var i 2014, da en mann skal ha gispet etter luft over 600 ganger før han til slutt døde.

Det førte til store protester, og sammen med mangel på medikamentene som brukes i giftsprøytene, førte det til en åtte år lang pause i henrettelsene.

