Yellen advarer mot finanskrise om USA ikke hever gjeldstaket

Yellen uttalte seg til CNN samtidig som hun har iverksatt de første tiltakene for å utsette eller avverge mislighold av gjelda, som nettopp nådde det tillatte taket på 31,4 billioner dollar. Men slike tiltak hjelper bare en stund, kanskje til juni.

Dersom Kongressen ikke blir enig om å heve taket på hvor mye USA kan låne, vil det iallfall føre til at kredittvurderingsbyråene senker USAs kredittverdighet, sier hun.

– Hvis det skjer, ville USAs lånekostnader øke, og hver eneste amerikaner ville oppleve at deres lånekostnader også øker, sier Yellen.

– Utenom det, ville det å ikke betale våre kreditorer, trygdemottakerne eller forsvaret uten noen tvil føre til resesjon i USA, noe som kunne forårsake en global finanskrise, sier hun videre. Dollarens rolle som verdens reservevaluta ville også trues.

Etter at republikanerne overtok kontrollen over Representantenes hus etter valget i høst, står USA foran en langvarig tautrekking om gjeldstaket. Mange republikanere truer med å blokkere et vedtak om ikke president Joe Biden kutter i utgiftene.

[ To år siden stormingen av Kongressen, nå lammes den innenfra ]