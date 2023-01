Trump stadig favoritt blant republikanerne

Ifølge målingen til Harvard-universitetet blant velgere som vil stemme i primærvalgene, får Trump en oppslutning på 48 prosent, mens 28 prosent foretrekker Floridas guvernør Ron DeSantis.

De to er de eneste av åtte kandidater som får over 10 prosent. Tredjeplassen inntas av tidligere visepresident Mike Pence, som har støtte fra 7 prosent av de republikanske velgerne.

Foreløpig har DeSantis ikke sagt om han vil stille. Av kjente republikanske politikere er det bare Trump som har kunngjort sitt kandidatur.

Mark Penn ved Harvard-universitetet sier at Trump har økt oppslutningen, men det har også DeSantis. Om valget sto mellom de to, ville Trump fått 55 prosent, mot 45 prosent for DeSantis.

