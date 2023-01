Kilder: Bidens stabssjef går av

En ikke navngitt, høytstående kilde i Det hvite hus, sier til New York Times at Klain har informert presidenten om sine planer, og at han trolig går av rett etter at Biden har holdt talen om rikets tilstand 7. februar.

Dersom opplysningene stemmer, blir Klain den første av presidentens innerste krets som forlater Det hvite hus. Det blir også den mest betydelige endringen i presidentskapets ledelse. Som stabssjef har Klain en svært sentral rolle i Biden-administrasjonen.

Arbeidet med å finne Klains etterfølger er allerede i gang, sier den samme kilden, som vil være anonym.

New York Times skriver at Klain allerede i november skal ha fortalt kolleger at han etter uavbrutt utmattende arbeid for Joe Biden helt siden valgkampen i 2020, nå er klar for å gå videre.

61 år gamle Klain har lang erfaring fra Det hvite hus. Han har blant annet vært stabssjef for visepresident Al Gore og for Joe Biden da han var Barack Obamas visepresident.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Var offer for netthets i åtte år – reagerer på forslag ]