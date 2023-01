Bedrageridømt helsegründer i USA anklages for fluktplaner

Holmes er dømt til elleve års fengsel for å ha svindlet investorene i Theranos, selskapet hun startet og som ifølge henne hadde funnet en enklere og billigere metode for å teste blodprøver.

I rettsdokumenter kommer det fram at påtalemyndigheten mente hun forsøkte å rømme. I fjor bestilte hun en enveisbillett til Mexico uten noen planlagt retur. Billetten ble avbestilt etter at påtalemyndigheten kontaktet advokatene hennes om den «uautoriserte flyturen».

Advokatene har ikke svart på en henvendelse fra nyhetsbyrået AP om flyturen, som skulle funnet sted noen uker etter at hun ble funnet skyldig. I januar i fjor svarte de påtalemyndigheten og sa at Holmes skulle i et bryllup og bestilte billetten før kjennelsen i bedragerisaken var klar.

– Gitt utfallet, planlegger hun ikke å gjennomføre reisen, og har derfor ikke meldt den inn, bedt om lov eller spurt om å få tilbake passet sitt, skriver en av advokatene. Amerikanske myndigheter har beslaglagt passet.

I november ble straffen fastsatt til elleve års fengsel. 17. mars skal hun tilbake i retten med en begjæring om å slippe varetektsfengsling mens dommen mot henne ankes.

