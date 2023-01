Pelsfluensere har blitt big business

At man kan tjene gode kroner på sosiale medier, er vi alle kjent med. Men nå er det ikke lenger bare forbeholdt mennesker. Stadig flere kjæledyr kaster seg nå på trenden, og kan skilte med gode inntekter fra oppdrag via SoMe-kanaler.

Golden retrieverne Hugo og Huxley er et eksempel på det. De bor til vanlig i Cotswolds, England, sammen med eieren sin Ursula Aitchison. Ved første øyekast kan de se ut som to helt vanlige retrievere, men faktum er at de tjener over en million kroner i året på sin modellkarriere.

Aitchison forteller at det var en tilfeldighet at hun endte opp som hundenes manager på heltid.

– Jeg jobbet en del med fotografi, og tok bilder av andres hunder. Så jeg brukte Hugo som inspirasjon. Han viste seg å være veldig flink til å holde seg i ro og ta imot instruksjoner, så jeg sendte ham til et byrå, forteller Aitchison til The Guardian.

Tjener godt

Hugo fant umiddelbart arbeid, og har vært med i annonser for en rekke merker og produkter som Hunter gummistøvler, New Look, Dyson støvsugere, Tesco og P&O Ferries.

Til å begynne med tok ikke Aitchison mye betalt for sin egen og Hugo sin tid, men nå er han godt kjent og en «superhund» i kjæledyrinfluenserindustrien, og han fakturere 750 pund, eller i underkant av 9200 norske kroner per dag. Annonser som går ut til de mer enn 300 000 følgerne på deres delte Instagram-side – @HugoAndUrsula – koster mellom tre og fem tusen pund, som utgjør om lag 36.000 - 61.000 kroner.

[ Snakket til seg selv i speilet før han skulle konkurrere i Mesternes mester ]

Nøkterne nordmenn

Også i Norge finnes det kjæledyr med store følgerskarer på sosiale medier, som Instragram. Men det følger som regel ikke med en millioninntekt av den grunn. Blant annet har butikkjeden Obs sitt eget pelsfluenser-team.

– I utarbeidelsen av denne kampanjen kom ideen om å la dyrene selv få fortelle nordmenn om vår nye satsning på kjæledyr. Riktignok med en stor dose ironisk distanse. Vi har tatt influencer-verden litt på kornet gjennom å kalle dyrene for pelsfluencere. Dette tror vi absolutt vil engasjere målgruppen av landets dyreelskere, sa Stine Sjølie, markedssjef i Obs til Kampanje i forbindelse med oppstarten av kampanjen.

Vixen avholdt i 2021 en egen kåring over landets største kjæledyrkontoer på sosiale medier, og i Nordlys kan vi lese om tre hunder som til sammen har flere følgere enn noen av våre mest kjente og kjære kjendiser - som Berner Sennen-hunden Luna.

– Vi har fått mange forespørsler om annonsering, men det er viktig for meg å kunne stå inne for det vi reklamerer for. Derfor har jeg styrt unna den slags så langt, sier eier Annette Lill Hauge til avisa.

– Det er viktig at samarbeidspartnere står for det samme som meg, og at de for eksempel har et likt syn på hundehold. For meg er jo Luna et familiemedlem.

[ (+) En teaterkveld som går ut veldig sterkt og lander i et slags vakuum ]

Størst av de største

Men noen av de aller største norske pelsfluenserne bor ikke innomhus. Nei, dem finner vi på en stall eller i et fjøs.

Blant dem er dølahesten Iver, som for to år siden landet sitt livs rolle i nyinnspillingen av juleklassikeren «Tre nøtter til Askepott». Iver og hans eier, Matilde Brandt, har 237 000 følgere på Instagram.

Det skapte enormt engasjement da det ble offentliggjort at han skulle spille en av hovedrollenes hest i filmen «Tre nøtter til Askepott». Prinsen selv er det tidligere Skam-skuespiller Cengiz Al som spiller.

– Følgerne mine tok helt over kommentarfeltet da traileren ble delt. Det er stor interesse fra hestefolk over hele verden, sa Ivers eier, Matilde Brandt til Hest.no etter innspillingen.

[ Dette er verdens peneste hunderase ]

Kanskje mer overraskende, er ku-kontoen til @theedora, med hele 132 000 følgere. Her kan man følge livet til glade, frittgående kuer året rundt.

[ (+) Ella Marie om kjæresten: – Han snakker østlending og skjønner ikke et kvekk samisk ]

[ Hvordan kunne min elskede far gjøre noe så grusomt? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen