Biden om dokumentsaken: – Jeg tror dere vil se at det ikke er noe i saken

Justisminister Merrick Garland utnevnte i forrige uke en spesialetterforsker etter at det ble kjent at det var funnet hemmeligstemplede dokumenter fra Bidens tid som visepresident i et kontor han disponerte i Washington, og i boligen i Delaware.

– Vi samarbeider fullt og helt, og ser fram til å få løst dette raskt, sa Biden til journalister i California, der han var for å se på skader etter flommene der.

Biden sa videre at han har fulgt rådene fra sine advokater etter at «en håndfull dokumenter ble arkivert på feil sted». videre sa han at de ble overlevert til nasjonalarkivet så snart de ble funnet. Dokumentene ble funnet 2. november og 20. desember.

– Jeg tror dere vil se at det ikke er noe i saken. Jeg angrer ikke på noe, sa Biden. Det hvite hus har blitt tvunget på defensiven siden det første dokumentfunnet ble kjent 9. januar.

[ Kong Charles vil gi milliarder til folket i stedet for å beholde dem selv ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen