Trump vil «ta hånd om» et mulig DeSantis-kandidatur

Donald Trump har denne uken kommentert spekulasjonene rundt den republikanske Florida-guvernøren Ron DeSantis’ potensielle kandidatur til presidentvalget i USA i 2024. DeSantis ble i høst gjenvalgt som guvernør i Florida i et brakvalg og regnes som en rival til tidligere president Trump, som har kunngjort at han vil stille igjen.

– Jeg hører at han (DeSantis) kanskje vil stille mot meg. Vi vil håndtere det slik jeg håndterer ting, svarte Trump i et intervju med David Brody i podkasten The Water Cooler mandag, da han ble spurt om det ville være et «dårlig trekk» for DeSantis å prøve lykken i et presidentkappløp mot Demokratene. Det skriver medier som The Hill og Business Insider.

Ikke offisielt

Florida-guvernøren har ikke offisielt kunngjort sitt kandidatur slik Trump har gjort, men det er lenge blitt spekulert i at guvernøren sikter mot Det hvite hus.

Den siste tiden har DeSantis slått Trump på flere meningsmålinger.

Vanity Fair-korrespondenten Bess Levin skriver i en kommentar at et DeSantis-presidentskap vil være uheldig for USA, ettersom det på mange måter ikke ville vært stort bedre enn det var da Donald Trump var president.

– Og det ville vært spesielt dårlig for Trump, ettersom det er meget mulig DeSantis kan slå ham og dermed forårsake Trumps andre presidentvalg-tap på rad, skriver Levin.

Trump med kallenavn

I podkasten sa Trump, som han har gjort flere ganger tidligere, at han har mye av æren for at DeSantis ble guvernør i Florida tilbake i 2018.

– Jeg sørget for at han ble valgt. Enkelt og greit, sa ekspresidenten.

Trump har gitt guvernøren kallenavnet Ron DeSanctimonious, Ron den skinnhellige, og har kalt ham «average» (gjennomsnittlig). Ekspresidenten skal ikke være en stor fan av DeSantis på privaten, erfarer Business Insider.

Florida-guvernøren har foreløpig ikke besvart Trumps utspill.

