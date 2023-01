To drept under demonstrasjoner i Peru

Opptøyene begynte etter at venstreorienterte Pedro Castillo ble avsatt som president og fengslet i begynnelsen av desember, umiddelbart etter at han forsøkte å oppløse nasjonalforsamlingen.

Boluarte, som var Castillos visepresident, tok over. Men trass i at de tilhører det samme partiet, har Castillos støttespillere avvist henne og anklager henne for å være en «sviker».

Onsdag kom det til kraftige sammenstøt mellom demonstranter og politiet sør i landet, der en 35 år gammel kvinne ble drept.

Torsdag døde en annen demonstrant av skadene han var påført. Begge de to ofrene ble skutt.

Minst 44 mennesker har mistet livet i uroen som startet i desember. Demonstranter har blant annet satt fyr på en politistasjon og et rettslokale.

