New Zealands statsminister Jacinda Ardern går av i februar

Ardern sa torsdag at hun de siste månedene har forsøkt å finne en motivasjon til å gå løs på en periode til som statsminister, men at hun ikke har klart det, melder kringkasteren RNZ.

– Så i dag kunngjør jeg at jeg ikke vil forsøke å bli gjenvalgt, og at min periode som statsminister vil ta slutt senest 7. februar, sa en tydelig beveget Ardern.

Samtidig meldte hun at valget i landet vil bli avholdt 14. oktober. Ardern blir sittende i nasjonalforsamlingen fram til valget for å unngå suppleringsvalg.

Hun kaller de fem og et halvt årene som statsminister for de mest givende i livet.

– Jeg går av, fordi med en så privilegert jobb hører det med et stort ansvar: Ansvaret å vite når du er den rette personen til å lede – og også til å vite når du ikke er det, sa Ardern.

Videre sa hun at hun gleder seg til å tilbringe mer tid med familien. Hun har en datter med forloveden Clarke Gayford.

Søndag skal Labour samles for å stemme fram en ny partileder og dermed ny statsminister søndag, skriver New Zealand Herald. Visestatsminister Grant Robertson har gjort det klart at han ikke ønsker å bli partileder.

Ardern sto overfor en tøff valgkamp i år. Hun ledet Labour til gjenvalg og den største seieren siden andre verdenskrig i 2020, men på nylige målinger har partiet ligget bak de konservative.

