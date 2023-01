Avis: Alec Baldwin blir siktet for uaktsomt drap

Siktelsen blir kunngjort i løpet torsdag, sier en kilde med kjennskap til saken til avisa.

Kamerasjef Halyna Hutchins døde etter å ha blitt truffet av en kule da skuespiller Alec Baldwin avfyrte et rekvisittvåpen under arbeidet med westernfilmen «Rust» utenfor Santa Fe i New Mexico i oktober 2021.

Etterforskningen av saken er nå ferdig. Også Hannah Gutierrez Reed, som var filmproduksjonens våpenansvarlige, blir trolig siktet, skriver Wall Street Journal.

Baldwin har tidligere sagt at den tragiske hendelsen ikke var hans skyld og at han avfyrte det han trodde var et uladd våpen, en rekvisitt.

I fjor høst inngikk Baldwin forlik med familien til Hutchins.

